Câmpus da Unesp no bairro Bela Vista, em Rio Claro

Esta é a 1ª vez que universidade reserva vagas diretas para ingresso exclusivamente pelo Enem – ficam de fora apenas cursos com provas de habilidades específicas

Após concluir a realização da primeira fase do Vestibular Unesp 2026 no último dia 2 de novembro, a Universidade Estadual Paulista (Unesp) publicou o Manual do Candidato do Processo Seletivo Unesp-Enem 2026, que oferece uma nova modalidade de ingresso na instituição. Esta é a primeira vez que a Universidade reserva vagas diretas exclusivamente pelas notas do Enem.

Os vestibulandos podem consultar o documento nas páginas da Unesp (vestibular.unesp.br) e da Fundação Vunesp (www.vunesp.com.br). O exame é destinado aos inscritos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) nas edições de 2024 ou 2025. O manual apresenta calendário completo, regras gerais e tabela de cursos da seleção, com a oferta de 729 vagas em cursos de 23 cidades.

As inscrições para o Processo Seletivo Unesp-Enem 2026 serão realizadas de 24 de novembro de 2025 a 19 de janeiro de 2026, pelo site da Vunesp. A taxa de inscrição é de R$ 20 (vinte reais). O prazo para cadastramento dos pedidos de isenção e redução de 50% do valor da taxa será de 17 a 23 de novembro. O resultado da seleção será divulgado em 30 de janeiro de 2026, junto com o resultado do Vestibular Unesp 2026.

Os cursos disponíveis para ingresso pelas notas do Enem são oferecidos em 23 câmpus universitários: Araçatuba, Araraquara, Assis, Bauru, Botucatu, Dracena, Franca, Guaratinguetá, Ilha Solteira, Itapeva, Jaboticabal, Marília, Ourinhos, Presidente Prudente, Registro, Rio Claro, Rosana, São João da Boa Vista, São José do Rio Preto, São José dos Campos, São Vicente, Sorocaba e Tupã. Ficaram de fora apenas os cursos cujo ingresso necessita de provas de habilidades específicas.