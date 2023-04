Já pensou em sair do Brasil e fixar residência em uma nação completamente distante da família, dos amigos e do trabalho?

A influencer Jaqueline Oliveira, de 31 anos e o casal Ana Caroline Bueno Trivelato e Samuel Trivelato, ambos de 32 anos, sonharam e realizam esse sonho: de Rio Claro para Portugal!

Viver fora do país de origem é o sonho de muita gente e Portugal é um destino bastante escolhido pelos brasileiros. Localizado as margens do Oceano Atlântico, o país conta atualmente com mais de 10,33 milhões de habitantes. E sim, tem muitos brasileiros por lá e inclusive, saídos diretamente da Cidade Azul e da região, em busca da realização de seus sonhos.

A rio-clarense Jaqueline Oliveira, de 31 anos, que está há cerca de um ano no país, conta o que faz por lá e como foi a escolha por Portugal. Assim como o casal Ana Caroline Bueno Trivelato e Samuel Trivelato, ela de Santa Gertrudes, ele, natural de Rio Claro, ambos com 32 anos.

“No Brasil eu era farmacêutica, atuava em um estabelecimento de rede e aqui em Portugal sou criadora de conteúdo digital, tenho um canal no YouTube (@jacqueoliveirabr) e também sou atendente em um café”, conta Jaqueline. E segue. “Minha vida estava toda estabilizada, tinha minha família, meu apartamento, meu namorado ao meu lado, mas foi quando tive a coragem de mudar completamente a minha vida, pois vontade de sair do país eu sempre tive mesmo”, fala.

O casal Carol e Samuel rumou para Portugal em busca de qualidade de vida. “Nós saímos do Brasil em busca da qualidade de vida que não tínhamos aí. E desde que nos conhecemos o assunto foi permanente. Somos a favor de recomeços. E a escolha por Portugal foi por tudo que o país nos oferece, a proximidade da língua, entre outros motivos”, contam.

Há nove meses no país, Carol e Samuel contam onde residem e falam também sobre como costumam aproveitar o tempo livre. “Nós moramos na Praia da Vagueira, na cidade de Gafanha da Boa Hora, em Vagos, no Estado de Aveiros. E como moramos muito próximos da praia, nosso tempo livre, passamos lá. Mas é bastante diferente do que acontece no Brasil, não tem comércio próximo, não tem pessoas passando o dia todo e não tem os quiosques que tanto gostamos e não, não dá pra entrar no mar, pois é muito frio”, contam.

Já Jaqueline mora na cidade de Leiria, que fica na parte central, um distrito de Portugal, como se fosse um Estado no Brasil. “No meu tempo livre, eu fico bastante em casa ou saio para conhecer cidades vizinhas, o país e criando conteúdo para o meu canal, mas a maioria das vezes o cansaço vence, pois é tudo bem corrido, então prefiro às vezes ficar em casa com meu namorado”.

Carol também aponta o tamanho da comunidade brasileira em Portugal e conta as relações que criaram desde que estão no país.

“Portugal é hoje um país que a maior comunidade de estrangeiros, acredito eu, seja brasileira. A cada esquina que estamos ouvimos uma voz e percebemos que é sim brasileiro. Vivemos perto de pessoas da nossa terra, fizemos amizades, pois chegamos em Braga primeiramente, deixamos muitos amigos lá”, fala.

Jaqueline também fala que convive com muitos brasileiros, inclusive no trabalho, onde 80% do quadro é de “ brazucas”. “Aqui na Cidade de Leiria tem muitos brasileiros também, no meu trabalho tem muitos brasileiros e na rua é o que a gente mais ouve. Por conta do sotaque e da diferença pequena no idioma, conseguimos identificar. Aqui sim, tem muito brasileiro, não só em Leiria, mas por todo Portugal”.

Sobre os prós e contras de escolher o país para viver, os recentes moradores são dicas:

“O ponto chave é a questão de segurança, claro que em todos os países existem seus prós e contras, aqui não seria diferente, mas eu gosto muito, então não tenho do que reclamar. Outra coisa que gosto é a questão de culinária, a gente estranha no começo, pois existe sim uma diferença, mas estou me acostumando, quero sempre provar, adoro ver a questão cultural, estrutural, arquitetônica, uma mistura do antigo com o novo, é maravilhoso”, conta Jaque.

“É tudo muito fácil, o transporte público funciona, o acesso é muito fácil, gostamos também de passear pela cidade, moramos numa cidade que é considerada a Veneza Portuguesa, então dá para aproveitar muito, sem contar que temos acesso a parques lindos e isso foi uma coisa que nos encantou muito, muita coisa de acesso gratuito ou com custo muito baixo”, relata o casal.

E a saudade, como fica?

“Uma das maiores dificuldades é a saudade que sentimos da nossa família, dos nossos amigos, apesar de ter feito novas amizades em Portugal, grande parte dos nossos amigos estão no Brasil, nossa família toda. Isso faz muita falta, tem dias em que a situação fica complicada. Passamos o primeiro Natal, primeiro Ano Novo, foi muito difícil, mas felizmente temos a tecnologia para nos ajudar, então a saudade acaba sendo amenizada, mas nada como contato físico. Sem falar que gostaríamos que eles estivessem aqui, para poder viver o que estamos vivendo também”, contam Carol e Samuel.

Jaqueline também conta o que sente e como lida com esse “bichinho” que parece só crescer. “É muito difícil, no começo eu chorava praticamente todos os dias, ficava me perguntando o que eu tinha vindo fazer aqui, só quem mora fora sabe como é. Embora eu tenha feito um planejamento psicológico, a gente não consegue imaginar como é a saudade, eu não tenho palavras para descrever o que sinto. Sinto saudade da minha família, dos amigos, do trabalho, do meu cachorro, de coisas menores, como a comida, e mato essa saudade mandando fotos e vídeos para minha família, então estamos sempre em contato”, finaliza a influencer.