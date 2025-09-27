Com a opção de cursos profissionalizantes em parceria com o Senai-SP, o programa oferece estudos 80% a distância e 20% presenciais. As inscrições vão até 12 de outubro, no site do SESI-SP, e as aulas começam a partir de 14 de outubro

Aos que buscam concluir a Educação Básica e não tiveram a oportunidade de finalizá-la, o SESI Rio Claro oferece 370 vagas gratuitas para a Nova Educação de Jovens e Adultos (Nova EJA) e EJA Profissionalizante, presentes em 36 escolas da instituição no estado de São Paulo. Os interessados podem se matricular exclusivamente no site do SESI-SP www.sesisp.org.br, até o dia 12 de outubro, para ingresso na turma que se iniciará a partir de 14 de outubro.

A Nova EJA abrange o Ensino Fundamental anos finais (do 6° ao 9° ano) e o Ensino Médio (do 1° ao 3º ano), enquanto a EJA Profissionalizante, em parceria com o SENAI-SP, oferece certificação profissional em um dos cursos disponíveis no programa: Almoxarife, Assistente de RH, Assistente de controle de qualidade, Controlador e programador de produção, Costureiro sob medida, Desenhista de moda, Inspetor de Qualidade e Operador de computador.

“A Nova EJA é para todas as pessoas que buscam na educação novos conhecimentos e mudanças em suas vidas. Além disso, o estudante que também se interessar em fazer um dos cursos profissionais oferecidos pelo SENAI-SP conseguirá realizar a Educação Básica e a Profissionalizante ao mesmo tempo. E, para atender esses propósitos, nós contamos com um grupo de especialistas sérios e dedicados”, comenta Jader Serni, gerente regional do Centro de Atividades do Sesi Rio Claro.

Outro diferencial da Nova EJA e EJA Profissionalizante é o Reconhecimento de Saberes, que identifica e aproveita os conhecimentos formais e informais dos estudantes, permitindo a redução do tempo necessário para a conclusão do curso. Além de toda a estrutura e conteúdo de estudos, os alunos matriculados terão acesso livre a todas as instalações de lazer existentes nos Centros de Aprendizagem e Treinamentos do SESI (CATs) em todo o estado de São Paulo.

Vale reforçar que o tempo de conclusão nos dois programas dura até 12 meses, variando de acordo com o estágio de cada aluno. Em ambos, 80% dos estudos serão a distância, proporcionando flexibilidade aos alunos, enquanto os restantes 20% ocorrerão em encontros presenciais. A idade mínima para ingresso no Ensino Fundamental Anos Finais é de 15 anos; já o Ensino Médio, a partir dos 18 anos de idade. Dando prioridade aos trabalhadores da indústria, o SESI-SP busca atender ao maior número possível de indivíduos ligados ao setor.

Serviços – Nova EJA e EJA Profissionalizante

Inscrições até 12 de outubro no site do SESI-SP (www.sesisp.org.br)

Telefones de contato: 0800 876 8894 – atendimento das 8h às 21h30, de segunda a sexta-feira

WhatsApp: (11) 98125-6775, (11) 95944-2101, (11) 98456-1699 – atendimento das 12h30 às 21h30, de segunda a sexta-feira.