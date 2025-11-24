Entidade que representa as escolas de samba passa a contar com uma diretoria executiva e conselho deliberativo formado pelas escolas de samba de Rio Claro
A Uesca (União das Escolas de Samba da Cidade Azul) elegeu nesta semana uma nova diretoria executiva com o conselho deliberativo formado por representantes das agremiações carnavalescas. A partir de agora, diferente do que vinha ocorrendo nos últimos anos, ao invés de membros das escolas revezarem a presidência da entidade, uma nova diretoria passa a executar este trabalho junto a uma nova fase com mais integrantes.
Já ventilada pelos sambistas há anos, a ideia é buscar maior apoio no setor privado e, assim, blindar a festa centenária das oscilações de governos municipais. Com este intuito, em assembleia realizada na quarta-feira (19), o músico e advogado William Nagib foi eleito presidente. Nagib já é conhecido do meio carnavalesco, sobretudo, na área de cultura em geral no município. É também presidente da Orquesta Filarmônica de Rio Claro e atualmente vice-presidente do Grupo Ginástico, sendo que assumirá a presidência também no ano que vem. Ao seu lado na Uesca foi eleito o vice-presidente Kauã Alves Talarico, gestor público que já trabalhou no Carnaval de São Paulo cuidando de grandes patrocínios.
O Conselho Deliberativo da entidade passa a contar diretamente com representantes das escolas de samba. São eles: A Casamba – Leonardo Corochel, Oswaldo Aparecido Geniselli, Cassiana Casagrande e Daniel Felipe Carneiro; Grasifs – Ari Rios, Marcia Francisco, Davi Romualdo e Paulo Martimiano; Samuca – Celso Rosalen, Fabiana Malaspina, Joseane Bittar e Felipe Custódio.
Também: Uva – Eric Salla, Bruno Calore, José Laurindo e Marcelo Camargo; Embaixadores do Samba – Bruno Henrique Gomes Guimarães, Verônica Nadim Jardim, Rogério Luis Gouveia e Marco Antonio Sant´Anna; e pela Ritmo Alvinegro – Igor Bezerra de Castro, Rafael do Prado Cavello, Roberto de Paula Neto e Daniel Felipe Alves. No segmento sociedade do Conselho estão Milton Machado Luz, Adriano Marchi, Marcos Antonio Pompeu e Gustavo Candido de Sousa.
A Uesca passa a contar também com a secretária geral Ana Lúcia Murbach Franco e adjunta Tereza Arruda de Campos; diretor financeiro Paulo Barbaneira e adjunto Agnaldo Bíscaro; diretor jurídico é André Luiz Cione Realli e adjunto Levi Nunes Martins; diretor comercial e administrativo Paulo Martimiano e adjunto Nilson Nicoletti; diretor cultural Fernando Brunini e adjunto Ivani Bianchini; diretor de patrimônio Leandro Eduardo Marella e adjunto José Laurindo dos Santos.
O diretor de produção e eventos é André Guarnieri e adjunto Marcelo Camargo; o diretor de marketing é José Afonso Baldissiera e adjunto Taynan Iago Rodrigues; diretor de relações institucionais é João Luiz Zaine e adjunto Sabryna de Sá Moura Araújo; diretor de agenda ESG é João Ramos e adjunto Marrie Caroline Kock de Moraes. Por fim o diretor de estratégia e novos negócios é Jeferson Zanotti e o adjunto Felipe Olivatti.