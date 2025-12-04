Local da captação da água bruta segue com grande concentração de matéria orgânica e barro, sendo necessária a paralisação temporária da captação e tratamento

Após nova análise, o Daae (Departamento Autônomo de Água e Esgoto) de Rio Claro constatou que a turbidez na chegada da água bruta do rio Corumbataí na Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2) continua bastante elevada.

De acordo com o Departamento Técnico do Daae, as operações da ETA 2 precisaram ser totalmente interrompidas devido ao prolongado período de turbidez elevada no manancial, que demandou aumento do uso de produtos químicos no processo de coagulação e decantação.

“Quando a turbidez permanece alta por muito tempo, mesmo com a aplicação adicional de insumos, a eficiência do tratamento pode ficar comprometida, tornando necessária a paralisação temporária para garantir a potabilidade da água distribuída quando retomarmos as operações da ETA 2”, explica o diretor técnico, Denilson Massaferro Junior.

Com isso, deve ocorrer baixa pressão ou interrupção temporária no abastecimento de água nos imóveis sem caixa d’água nos bairros das regiões Leste, Oeste e alguns bairros da região Sul, além do distrito de Ajapi.

O Daae informa que essa ação é realizada por diversas cidades como medida preventiva e pede a compreensão da população neste momento.

Um vídeo explicativo sobre essa situação está disponível no Instagram da Prefeitura de Rio Claro, no link: https://www.instagram.com/p/DRkpSK3gK0C/

A turbidez segue em cerca de 2.500 NTUs (Unidades Nefelométrica de Turbidez). O CONAMA (Conselho Nacional do Meio Ambiente), por legislação, determina que o tratamento seja realizado em até 100 NTUs.

As operações da ETA 2 e a normalidade do abastecimento serão restabelecidas assim que o rio Corumbataí apresentar turbidez dentro dos padrões de segurança.