Pressão na rede pode oscilar e o uso moderado de água nesta terça-feira (25) ajuda a regularizar o abastecimento, sobretudo nos bairros distantes e nas áreas altas.

A turbidez do rio Corumbataí, fonte de captação da Estação de Tratamento de Água “José Crespo” (ETA 2), voltou ao normal na tarde desta terça-feira (25), após o processo natural de recuperação (autodepuração).

Com isso, o Daae retomou 100% da operação da ETA 2, responsável pelo abastecimento das regiões Leste, Oeste, parte da região Sul e o distrito de Ajapi.

Ainda podem ocorrer oscilações na pressão, principalmente em bairros mais distantes e áreas elevadas, onde a normalização é mais lenta.

Segundo o Departamento Técnico do Daae, o consumo influencia a reposição dos reservatórios e a pressão da rede, por isso, recomenda-se o uso moderado da água, priorizando higiene pessoal e alimentação.

Serão feitas descargas na rede, mas podem ocorrer casos pontuais de água escura ou aspecto esbranquiçado por microbolhas, que desaparecem rapidamente sem afetar a qualidade. Situações assim devem ser informadas ao atendimento 24h do Daae pelo 0800-505-5200.

O aumento da turbidez no rio Corumbataí foi registrado na segunda-feira (24), após fortes chuvas que elevaram a quantidade de matéria orgânica e barro no rio.

Como medida preventiva, bastante comum e realizada por diversas cidades, o Daae precisou interromper temporariamente a captação, tratamento e fornecimento de água da ETA 2.