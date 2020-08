Após mais de quatro meses, as transmissões esportivas estão de volta na Rádio Excelsior Jovem Pan News de Rio Claro. A paralisação ocorreu em razão da pandemia do coronavírus, que paralisou os campeonatos disputados pelo Rio Claro FC, Velo Clube e Rio Claro Basquete.

Nesta quarta-feira (19) o Campeonato Paulista da Série A-2, no qual está inserido o Rio Claro Futebol Clube, será retomado e como já é tradição a Jovem Pan News estará ao lado do Galo Azul trazendo todas as emoções da volta do time ao estadual.

O primeiro desafio será contra o Audax em Santa Bárbara D’Oeste às 15h. A transmissão esportiva será aberta às 14h30 com narração de Léo Bauer e reportagens de JP Granado. No dia 26 o Galo Azul enfrenta o Atibaia em Americana, às 15h, e na última rodada no dia 30 o Sertãozinho em casa, às 11h, a Rádio Jovem Pan com total cobertura da Jovem Pan News Rio Claro.

O ouvinte poderá acompanhar os jogos através dos 1410 AM, no Facebook e Youtube do Jornal Cidade, no portal jornalcidade.net, e nos aplicativos da Jovem Pan News Rio Claro para iOS e Android.

Para setembro estarão de volta as transmissões do Campeonato Paulista da Série A-3 e do Campeonato Paulista de Basquetebol.

A terceira divisão do futebol de São Paulo disputada pelo Velo Clube está prevista para retornar no dia 20 de setembro, mesma data de início do estadual de basquetebol. Existe ainda a possibilidade de Rio Claro FC e Velo Clube disputarem a Copa Paulista de Futebol, que pode acarretar em dérbi na cidade.

“É muito bom termos de volta a emoção do futebol na Jovem Pan News Rio Claro. Os 1410AM é o endereço oficial do esporte da cidade e sem dúvida todos sentiram saudades das transmissões esportivas. Esperamos todos os torcedores para juntos torcermos pela classificação dos times de nossa cidade ”, declarou Luiz Carlos do Nascimento – coordenador da Equipe de Esportes da Jovem Pan News.

