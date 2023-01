Imagem ilustrativa.

A BRK, concessionária responsável pelos serviços de esgotamento sanitário em Rio Claro, realiza neste domingo, dia 29, o reparo de uma rede de esgoto localizada na Avenida 29, Cidade Jardim. A ação é necessária após ter sido constatado no local o afundamento do pavimento. O serviço está previsto para ter início às 7h30 com previsão de término para até as 13h. Durante a intervenção, um trecho da Avenida 29 no cruzamento com a Rua 7 permanecerá interditado.

Os motoristas que transitam pela Avenida 29 no sentido bairro encontrarão desvio à direita na Rua 5 e devem virar à direita na Avenida 27, em seguida à direita na Rua 4, depois à direita na Avenida 31, novamente à direita na Rua 8 e, por fim, virar à esquerda para retornar ao trajeto inicial. Já para os condutores que seguem pela Avenida 29 no sentido centro, o desvio estará à direita na Rua 8, em seguida devem virar à esquerda na Avenida 33, novamente à esquerda na 5 e depois à direita para retornar ao trajeto inicial.

Vila Alemã

A BRK realiza hoje (domingo) a limpeza preventiva da rede coletora localizada na Rua 3-A, na Vila Alemã. A ação se tornou necessária a partir de vistoria no local para desobstrução de rede. O serviço está previsto para ter início às 7h30 com previsão de término para até as 17h. Durante a intervenção, um trecho da Rua 3 -A, entre as Av. 32-A e 50- A, ficará interditado. Motoristas devem ficar atentos às sinalizações nos trechos