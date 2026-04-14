Material ilícito apreendido pela Polícia Militar durante operação no bairro Cidade Nova: foram retirados de circulação 180 eppendorfs de cocaína, 392 pedras de crack e dinheiro em espécie. (Foto: Divulgação/Polícia Militar)

Polícia Militar apreende quase 600 porções de entorpecentes e dinheiro com três indivíduos no bairro Cidade Nova

Três indivíduos foram presos por tráfico de drogas na noite de terça-feira (13), em uma ação realizada por policiais militares da 1ª Cia do 37º BPM/I no bairro Cidade Nova, em Rio Claro. O flagrante ocorreu durante uma operação conjunta que envolveu equipes de RPM e CGP I em uma área conhecida pela prática criminosa na região.

Ao notarem a aproximação das viaturas, os suspeitos tentaram fugir a pé, mas foram rapidamente interceptados pelos policiais após acompanhamento tático. Com o trio, os agentes localizaram diversas porções de substâncias ilícitas e dinheiro em espécie proveniente da venda dos materiais.

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Detalhes da apreensão e antecedentes criminais

Durante a tentativa de fuga, um dos envolvidos sofreu escoriações ao cair. Ele foi encaminhado a uma unidade de saúde local, onde recebeu atendimento médico, foi medicado e posteriormente liberado para seguir com a ocorrência. De acordo com o registro policial, um dos detidos já possui antecedentes criminais por tráfico de drogas, com base no artigo 33 da Lei 11.343/06.

No total, a Polícia Militar apreendeu 180 eppendorfs contendo cocaína (0,111 kg), 392 pedras de crack (0,098 kg) e a quantia de R$ 109,00 em notas trocadas. Os três indivíduos foram conduzidos ao Plantão Policial de Rio Claro, onde a prisão foi ratificada pela autoridade de plantão, permanecendo todos à disposição da Justiça.