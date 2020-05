O Festival de Artes Cênicas de Bauru chega em 2020 à sua nona edição. Em nove anos de história, muitos já foram os desafios enfrentados pela organização do festival, mas desta vez a equipe encara um obstáculo inédito: o de realizar um evento artístico em tempos de pandemia.

Fábio Valério, diretor artístico do Face, entende que é da essência da arte insistir em se manifestar nos momentos mais difíceis. “Poder elevar a estética, o movimento, a contradição, o manifesto é, e sempre será, um elevado sinal de cultura, de resistência e da memória do agora. Sim, continuamos aqui e continuaremos sempre onde houver civilização, onde houver a possibilidade, mesmo que fragmentada de encontro com o outro”, afirma.

O festival estava previsto para ocorrer em setembro, mas devido à pandemia de covid-19, o evento foi adiado para novembro deste ano. Ainda assim, a realização do festival na data prevista está condicionada às recomendações das autoridades sanitárias e a organização segue atenta às determinações da municipalidade de Bauru e do Governo do Estado. Em caso de determinação de adiamento, uma nova previsão de data será informada.

Em todo caso, as inscrições pelo site estão abertas até 30 de maio para grupos e artistas de teatro, dança, circo e performance que queiram se apresentar.

A decisão foi tomada após o informe da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, prorrogando os prazos de execução dos projetos contemplados pelo Programa de Ação Cultural (ProAC Editais), que patrocina esta 9ª edição do festival.

A diretora-geral do Face, Andressa Francelino, assegura que diante do instável cenário atuará com as devidas medidas restritivas, conforme os melhores pareceres da comunidade médica. “Sabemos que estamos vivendo um momento difícil e quero reafirmar que a organização do festival tem como prioridade o bem-estar e a saúde dos artistas, profissionais e do público”, reforça.

Reconhecido como um dos principais festivais de teatro do estado, o Face é uma mostra cênica não competitiva de espetáculos nacionais e internacionais, oficinas, workshops e bate-papos, que preza e foca as pesquisas cênicas contemporâneas.

As inscrições para o 9º Festival de Artes Cênicas de Bauru podem ser feitas pelo site facebauru.art.br. Acompanhe o evento nas redes sociais: @facebauru.