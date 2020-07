Na noite do último sábado (11) os torcedores do Rio Claro Basquete publicaram no perfil de uma rede social uma carta aberta à diretoria do clube endereçada ao presidente André Godoy.

A torcida cobra um posicionamento do clube sobre a atual situação e futuro do Leão, principalmente referente às disputas do segundo semestre. Os torcedores nos últimos dias demostraram indignação ao serem informados pela própria patrocinadora máster do time de que a mesma não renovaria o contrato para o restante da temporada. Vale destacar que os torcedores questionam o trabalho de marketing do clube desde a retomada do time em 2019. A última postagem feita nas redes sociais do Rio Claro Basquete foi em 13 de abril, exatamente há três meses, desde então nenhuma informação oficial foi repassada aos torcedores.

“Nos dirigimos com respeito e cordialidade, mas pensar que o Rio Claro pode ficar fora dos campeonatos mais uma vez é extremamente frustrante. No que o time dependeu da torcida durante o ano passado e no atual, ela sempre respondeu. Cresceu com o time, mostrou para muitos adversários o orgulho que temos do nosso basquete”, declarou.

“Portanto, pedimos especialmente ao presidente do time, André Godoy, não apenas que se posicione o quanto antes sobre a continuidade do time, os patrocínios, mas que zele pelo Rio Claro Basquete como ele merece, afinal o time pertence a um único dono: sua torcida. E, apaixonada como é, não irá querer ver por mais um ano o time fora das competições para, sabe-se lá quando, voltar lá ‘de baixo’ de novo e sempre sem a certeza da manutenção do trabalho. Isso precisa ser superado. A palavra ‘reconstrução’ tem que dar lugar à ‘continuidade’”, finaliza.

Em contato com o presidente do Rio Claro Basquete, André Godoy, o comandante do clube respondeu aos questionamentos dos torcedores. “Estamos apresentando o projeto para diversas empresas, mas temos que ser realistas, a situação econômica que vivemos devido à pandemia não é fácil. Teremos algumas reuniões esta semana e claro que nosso objetivo é disputar o Paulista e NBB e estamos trabalhando pra isso. Todos os contratos foram encerrados inclusive o da empresa de marketing que cuidava de nossas redes sociais, por isso as informações ficaram desencontradas. Eu sou um do entusiastas do Rio Claro Basquete e estamos trabalhando para seguir com o projeto”, disse o presidente André Godoy.

Paulista

Os times que forem disputar o Campeonato Paulista têm até o próximo dia 22 para confirmar a participação junto à Federação Paulista.