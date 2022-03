Foto: Reuters/Amanda Perobelli

O técnico Tite convocou na manhã desta sexta-feira (11) os jogadores da seleção brasileira que enfrentarão Chile e Bolívia nas duas últimas rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo do Qatar.

As principais novidades da lista foram as presenças do meio-campista Arthur, da Juventus (ITA), e do atacante Gabriel Martinelli, do Arsenal (ING). Guilherme Arana, lateral esquerdo do Atlético-MG, também integra o grupo.

O Brasil enfrenta o Chile no próximo dia 24, no Maracanã. No dia 29, vai a La Paz enfrentar a Bolívia, na 18ª e última rodada das Eliminatórias.

Há ainda o jogo contra a Argentina, suspenso em setembro do ano passado em razão da intervenção de agentes da Anvisa. A Fifa determinou que as duas seleções deverão se enfrentar em maio e, dessa forma, completar o calendário do classificatório sul-americano. Ambas já confirmaram suas vagas no Mundial.

Confira a lista de convocados por Tite

Goleiros

Alisson (Liverpool)

Ederson (Manchester City)

Weverton (Palmeiras)

Laterais

Daniel Alves (Barcelona)

Danilo (Juventus)

Alex Telles (Manchester United)

Guilherme Arana (Atlético-MG)

Zagueiros

Eder Militão (Real Madrid)

Gabriel Magalhães (Arsenal)

Marquinhos (Paris Saint-Germain)

Thiago Silva (Chelsea)

Meias

Arthur (Juventus)

Bruno Guimarães (Newcastle)

Casemiro (Real Madrid)

Fabinho (Liverpool)

Fred (Manchester United)

Lucas Paquetá (Lyon)

Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes

Antony (Ajax)

Gabriel Martinelli (Arsenal)

Neymar (Paris Saint-Germain)

Raphinha (Leeds United)

Richarlison (Everton)

Rodrygo (Real Madrid)

Vinicius Junior (Real Madrid)