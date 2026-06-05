O grupo de samba Quintal dos Prettos é atração confirmada para a noite deste sábado no Festival Black June, com entrada gratuita no GG. Foto: Divulgação/Quintal dos Prettos

Evento no Grupo Ginástico Rioclarense terá início às 18 horas e contará com atrações musicais e gastronomia, reforçando a diversidade cultural

Rio Claro recebe neste sábado (6) mais uma edição da Black June, evento cultural tradicional e representativo do interior paulista. As atividades terão início às 18 horas e ocorrerão no Grupo Ginástico Rioclarense, com entrada gratuita.

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Organizado para ir além de uma festa junina comum, a Black June celebra a cultura negra, a música, a gastronomia, o empreendedorismo e a diversidade cultural, conforme informam os organizadores.

A celebração integra o calendário oficial do município, consolidando-se como uma das maiores festas juninas de matriz afro do interior paulista. As atrações musicais incluem o Quintal dos Prettos, Pagode JF e o Quintal das Pretas, com Vulgo TM atuando como mestre de cerimônia e DJ Roo como DJ residente.

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