Evento no Grupo Ginástico Rioclarense terá início às 18 horas e contará com atrações musicais e gastronomia, reforçando a diversidade cultural
Rio Claro recebe neste sábado (6) mais uma edição da Black June, evento cultural tradicional e representativo do interior paulista. As atividades terão início às 18 horas e ocorrerão no Grupo Ginástico Rioclarense, com entrada gratuita.
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Organizado para ir além de uma festa junina comum, a Black June celebra a cultura negra, a música, a gastronomia, o empreendedorismo e a diversidade cultural, conforme informam os organizadores.
A celebração integra o calendário oficial do município, consolidando-se como uma das maiores festas juninas de matriz afro do interior paulista. As atrações musicais incluem o Quintal dos Prettos, Pagode JF e o Quintal das Pretas, com Vulgo TM atuando como mestre de cerimônia e DJ Roo como DJ residente.