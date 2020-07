SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – O nome de Thammy Miranda, 37, tem repercutido na web após o ator e pré-candidato a vereador de São Paulo estrelar a campanha do Dia dos Pais da Natura. Ele, homem trans, é casado com a modelo Andressa Brito, com quem tem um filho, Bento, de seis meses.

“As melhores lembranças que meu filho vai ter de mim, sem duvidas, serão das coisas boas que a gente viver junto, seja brincando, sendo amigo, educando… E essa energia de presença, de estar junto, acompanhando e sendo companheiro que eu tenho e vou continuar tendo com ele. Ser pai e isso! Estar presente e o melhor presente”, escreveu Thammy na legenda de publicação da campanha.

Alguns internautas subiram a hastag #NaturaNão no Twitter na noite desta segunda-feira (27) e o assunto se tornou um dos mais comentados da rede social. Muito deles sugeriam boicotar a marca por causa da presença de Thammy, um homem trans.

Não demorou muito para que o assunto chegasse em Gretchen, mãe de Thammy Miranda. A eterna rainha do rebolado se irritou com as críticas e ataques transfóbicos ao filho e gravou um vídeo para os haters. “Meu filho foi contratado pela Natura porque ele é um pai presente, um pai de verdade, um pai que sustenta, um pai que ama, um pai que cuida do seu filho, um pai que protege a sua mulher”, disparou.

“Então vocês que não estão gostando que ele tenha sido contratado, eu sei a educação que eu dei pro meu filho e sei que ele é um pai de verdade, só isso que tenho a dizer por vídeo”, finalizou a cantora.

Thammy não falou diretamente sobre os ataques preconceituosos e compartilhou uma frase positiva mencionando a marca da Natura: “Amor, respeito, afeto e coragem são coisas que precisamos pra enfrentar a vida.”

Juntos desde o fim de 2013, Thammy e Andressa optaram por fazer uma fertilização in vitro (FIV). Bento Miranda, primeiro filho do casal, nasceu no dia 8 de janeiro de 2020 em Miami, nos Estados Unidos. O processo de fertilzação também foi feito no exterior. Lá eles puderam escolher o doador conhecendo suas características, como a cor dos olhos, do cabelo e até o grau de escolaridade e hobbies. Os dois escolheram um doador com características físicas semelhantes às de Thammy.