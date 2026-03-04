Paredes do Terminal de Passageiros do Transporte Público da Estação Central, que antes estavam pichadas e sujas, ganharam pintura nova e revitalização

A Secretaria de Mobilidade Urbana cobra melhorias no terminal de ônibus da Rua 1, incluindo reforma no telhado, pintura e revitalização dos assentos pela empresa Sou

Munícipes que utilizam diariamente o terminal de ônibus localizado na Rua 1, na região central de Rio Claro, cobram melhorias no espaço. Em resposta às reivindicações por mais limpeza e conforto, a Prefeitura oficializou a criação de uma Comissão de Obras.

O objetivo do grupo é acompanhar de perto a reforma do terminal de passageiros do transporte público na estação central. A comissão é presidida por Vinicius Sossai, atual secretário de Mobilidade Urbana e Sistema Viário de Rio Claro.

Cobrança por melhorias no terminal de ônibus

A administração municipal tem intensificado as cobranças junto à empresa Sou Rio Claro, concessionária do serviço. Segundo Sossai, as solicitações são feitas formalmente via ofício, baseadas nas obrigações previstas no contrato de concessão firmado com o município.

As intervenções necessárias no terminal de ônibus incluem serviços de pintura, conservação geral, manutenção de calhas e do telhado. Além disso, está prevista a revitalização das longarinas, que são os assentos utilizados pelos passageiros durante a espera.

Fiscalização e cronograma de obras

A criação da comissão, que conta com membros das secretarias de Obras e de Cultura, visa garantir que o cronograma seja cumprido. “Acreditamos que essa comissão veio para somar e cobrar. Esperamos que o que está sendo programado seja executado para o bem-estar de quem depende do transporte público”, afirmou o secretário.

Desde o final de 2023, quando a nova empresa assumiu a concessão em Rio Claro, ficou estabelecido que a Sou seria a responsável pela reforma e implantação de melhorias na estrutura, que funciona de forma improvisada há décadas.