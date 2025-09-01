Uma tentativa de roubo terminou com a morte de Richard Marcucci Quezada, de 42 anos, na tarde de sábado (30) em uma praça de Rio Claro, localizada na Rua 5 JA, entre as avenidas 54 e 56, no Jardim América. Segundo a Polícia Civil, ele tentou assaltar duas pessoas, anunciando o crime com a coronha de uma arma, posteriormente identificada como simulacro. Quezada pegou os celulares das vítimas e exigiu o desbloqueio, mas, em um momento de distração, foi contido pelos homens durante uma luta corporal.

Richard Marcucci Quezada, de 42 anos, morreu durante tentativa de assalto a duas pessoas em praça de Rio Claro; caso segue sob investigação (Reprodução: redes sociais)

Durante a contenção, ele caiu ao chão e morreu em seguida. A perícia constatou apenas escoriações leves, levantando a possibilidade de morte por mal súbito. Quezada já possuía registros criminais e portava um objeto usado para consumo de drogas. As vítimas apresentaram escoriações compatíveis com a luta e permaneceram no local até a chegada da polícia.

O caso foi registrado como legítima defesa, e exames necroscópico e toxicológico serão realizados para esclarecer a causa da morte.