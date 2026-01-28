Coronel Peixoto, recém-nomeado comandante do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior

Após um ano à frente da unidade, o tenente-coronel Peixoto assume o comando em Limeira; o tenente-coronel Nucci Junior assume o 37º BPM/I em Rio Claro

O tenente-coronel Peixoto está deixando o comando do 37º Batalhão de Polícia Militar do Interior (BPM/I), sediado em Rio Claro, para assumir um novo desafio profissional.

Após um ano de gestão na unidade que atende Rio Claro e outras sete cidades da região, o oficial passará a comandar o 36º BPM/I, com sede no município de Limeira.

Mudanças no comando da Polícia Militar

De acordo com o tenente-coronel Peixoto, as alterações fazem parte de movimentações administrativas comuns dentro da estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

O oficial destacou que o novo posto em Limeira, que abrange também a cidade de Araras, possui um significado especial em sua trajetória de 35 anos de dedicação à corporação.

“Será a primeira vez que poderei atuar em um local que tem o meu município como área também. Recebo a função como um presente”, afirmou a autoridade em entrevista ao JC.

Avanços na segurança pública de Rio Claro

Durante sua passagem pelo tenente-coronel Peixoto, o 37º BPM/I apresentou melhoras nos indicadores criminais e estreitou os laços entre a Polícia Militar e a comunidade local.

Entre as conquistas mencionadas pelo comandante, destaca-se o anúncio recente da contratação da empresa que será responsável pela construção da nova sede do batalhão em Rio Claro.

O oficial reforçou que o trabalho realizado teve como pilares a transparência e o diálogo constante com outros órgãos de segurança e a sociedade civil organizada.

Novo comandante do 37º BPM/I

Para substituir o tenente-coronel Peixoto, foi designado o tenente-coronel Paulo Roberto Nucci Junior, que atualmente comanda o 10º Baep, sediado em Piracicaba.

O atual comandante garantiu que haverá continuidade nas ações e projetos desenvolvidos na região, destacando a competência técnica de seu sucessor para a nova função.

O Jornal Cidade continuará acompanhando a transição de comando e trará, em breve, uma entrevista exclusiva com o novo comandante, o tenente-coronel Nucci Junior.