Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece instável no estado de São Paulo, com nebulosidade e áreas de chuva isoladas, que podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas de trovoadas e descargas elétricas, principalmente nos períodos da tarde e da noite. As temperaturas seguem elevadas em todo o estado.

No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foi registrado acumulado de 20,6 milímetros de chuva nas últimas 24 horas em Rio Claro. A temperatura mínima observada nesta quinta-feira (15) foi de 20,1 °C, enquanto a máxima prevista é de 33 °C. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.