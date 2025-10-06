Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo em Rio Claro permanece estável, com predomínio de sol, céu claro a parcialmente nublado e ausência de previsão de chuva, em razão da influência de uma massa de ar seco sobre o estado. As temperaturas seguem elevadas e os índices de umidade relativa do ar continuam baixos.

Uma nova frente fria deve se aproximar na terça-feira (07), favorecendo o aumento da nebulosidade e trazendo possibilidade de chuvas isoladas, inicialmente nas regiões oeste e sul do estado de São Paulo. Em Rio Claro, a temperatura mínima registrada nesta segunda-feira (06) no campus da Unesp foi de 19,2 °C, e a máxima prevista para o dia é de 36 °C.

As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.