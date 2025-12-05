Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece estável, com temperaturas elevadas e predomínio de sol entre poucas nuvens ao longo do dia. Há possibilidade de chuva fraca, isolada e de curta duração durante a tarde e à noite, sobretudo nas regiões norte, nordeste e leste do estado de São Paulo, condição que deve persistir ao longo de todo o fim de semana. Para Rio Claro, todavia, considerando os próximos dias, não há previsão de precipitações.

A temperatura mínima registrada hoje (05) no campus da Unesp foi de 17,1°, enquanto a máxima prevista para o dia chega a 34°. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.