Em Rio Claro, a atuação de áreas de baixa pressão em superfície mantém o tempo instável, com nebulosidade variável e previsão de chuvas isoladas acompanhadas de trovoadas, sobretudo entre a tarde e a noite, conforme informações do IPMet. As temperaturas seguem amenas ao longo do dia.

No campus da Unesp, a temperatura mínima registrada nesta manhã (04) foi de 21°C, enquanto a máxima prevista deve variar entre 30°C e 32°C. Os dados são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.