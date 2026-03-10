Imagem ilustrativa

Nesta terça-feira (10), o tempo segue instável em Rio Claro e em grande parte do estado. A atuação de uma área de baixa pressão, combinada com ventos úmidos vindos do mar, mantém o céu com muita nebulosidade e favorece a ocorrência de pancadas de chuva ao longo do dia, algumas acompanhadas de trovoadas isoladas, sobretudo entre a tarde e a noite.

Esse cenário mantém a faixa leste paulista com elevada cobertura de nuvens e possibilidade de chuva em diferentes momentos. Em Rio Claro, as temperaturas permanecem mais baixas, com máxima prevista de 22 °C e mínima registrada de 19,7 °C.