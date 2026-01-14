Imagem ilustrativa

De acordo com o IPMet, o tempo permanece instável no estado de São Paulo. A previsão indica nebulosidade variável, com ocorrência de pancadas de chuva isoladas e de curta duração, principalmente entre a tarde e a noite, em razão da formação de instabilidades provocadas pelo calor e pela elevada umidade atmosférica. Em alguns momentos, essas precipitações podem ocorrer com forte intensidade, acompanhadas por trovoadas e descargas elétricas.

As temperaturas seguem elevadas. No campus da Unesp, no bairro Bela Vista, foram registrados 22,3 milímetros de chuva nas últimas 24 horas, elevando o acumulado de janeiro para 167,2 milímetros. A temperatura mínima observada na manhã de hoje foi de 18,8 °C, enquanto a máxima prevista para esta quarta-feira é de 31 °C.

Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.