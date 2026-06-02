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Massa de ar frio mantém estabilidade climática na região, com máxima prevista de 22 °C para esta terça-feira

O tempo em Rio Claro deve seguir estável e com predomínio de sol ao longo desta semana. De acordo com informações obtidas junto à estação meteorológica do Ceapla-Unesp e à Prefeitura Municipal, a atuação de um sistema de alta pressão, associado a uma massa de ar frio, garante dias com pouca nebulosidade em grande parte do Estado de São Paulo até a próxima sexta-feira (05/06).

Apesar do sol predominante durante o dia, os termômetros registram marcas mais amenas. Na manhã desta terça-feira (02), a temperatura mínima registrada em Rio Claro foi de 10,1 °C. A máxima prevista para o decorrer do dia não deve ultrapassar os 22 °C, mantendo o clima característico de transição para as estações mais frias.

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Condições climáticas no Estado de São Paulo e estabilidade

Enquanto o interior paulista experimenta um período seco e ensolarado, as áreas litorâneas do estado apresentam um comportamento ligeiramente distinto. No litoral, o transporte de umidade gera variação de nebulosidade, com previsão de chuvas fracas e isoladas, concentradas principalmente entre o período da noite e o início do amanhecer.

Para os moradores de Rio Claro e municípios vizinhos, a tendência para os próximos dias é de continuidade desse padrão meteorológico. As temperaturas seguem estáveis, mantendo os baixos valores nas primeiras horas do dia, o que exige atenção com o agasalho no início da manhã.