Nesta quarta-feira (1º), predomina o tempo estável, com sol intenso, pouca nebulosidade e ausência de chuvas na maior parte do estado de São Paulo. Segundo o IPMet, essas condições são decorrentes da atuação de uma massa de ar seco.

No oeste e sul paulista, a nebulosidade será mais acentuada, com possibilidade de chuvas isoladas, influenciada por um centro de baixa pressão no Paraná. As temperaturas seguem elevadas em Rio Claro, com mínima de 17,9°C registrada no campus da Unesp e máxima prevista de 37°C.

Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (Ceapla/IGCE/UNESP) e pela prefeitura municipal de Rio Claro.