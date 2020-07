A Secretaria Municipal de Saúde de Rio Claro está fazendo um pedido para que a população passe a utilizar com maior intensidade os serviços médicos gratuitos do Tele Corona, telemedicina que tira dúvidas e acompanha o quadro clínico de pacientes em relação à Covid-19.



“De segunda a sexta-feira, quatro médicos ficam à disposição das pessoas para este atendimento por telefone, que é muito esclarecedor e evita o deslocamento até uma unidade de saúde”, explica o secretário municipal de Saúde, Maurício Monteiro. “Acreditamos que mais pessoas poderiam estar aproveitando este serviço que é gratuito”, afirma Maurício.



Pelo Tele Corona, a população tem acesso à orientação médica para sintomas de Covid-19 sem que precise sair de casa para a consulta. Basta ligar no 2111-6999. Por telefone, a pessoa relata sintomas e recebe ajuda sobre como proceder em relação ao atendimento ou tratamento. O serviço, realizado em parceria da prefeitura com a faculdade de Medicina do Centro Universitário Claretiano, atende de segunda a sexta-feira, das 8 às 14 horas.

“É um serviço de telemedicina que vem se mostrando muito eficiente no auxílio aos pacientes, além de evitar que as pessoas procurem a unidade de saúde e se exponham a riscos de contaminação desnecessariamente”, observa o prefeito João Teixeira Junior, o Juninho.



Com o crescimento do número de casos na pandemia, a procura pela telemedicina também cresceu, mas o número de interessados é considerado baixo pelo setor de saúde. A média mensal tem sido de cerca de 200 atendimentos por mês. Os números incluem os atendimentos de demanda espontânea e também ligações feitas pelos médicos para acompanhar o quadro clínico dos pacientes.



“A orientação médica é a chave para o atendimento aos casos de coronavírus e, além de auxiliar quem está com sintomas, o Tele Corona faz o acompanhamento dos pacientes para saber como cada caso está evoluindo”, destaca Maurício Monteiro.



A maior parte das pessoas que ligam para o serviço é para tirar dúvidas sobre como pessoas sintomáticas devem proceder. A partir do que é relatado por quem faz a ligação, o médico orienta sobre o que o paciente deve fazer e se é necessário procurar uma unidade de saúde ou mesmo uma unidade de pronto atendimento. “Muitas vezes será necessário apenas o isolamento”, informa o médico pneumologista Jair Verginio Junior, diretor médico de atenção à saúde. Isso não quer dizer que o paciente deixará de ser acompanhado, já que o próprio sistema do Tele Corona apontará a necessidade de fazer contato com o paciente após certo período, dando continuidade ao atendimento médico.



“É uma ferramenta importante que o serviço de saúde mantém à disposição da comunidade para os atendimentos dos casos de coronavírus e que deve ser acionado sempre que houver dúvidas em relação à doença”, acrescenta o secretário Maurício.



Outra demanda frequente atendida pelo Tele Corona parte de quem está com cadastro desatualizado nas unidades de saúde. São pessoas que aguardam o resultado de exames, porém que não são localizadas por meio do telefone de contato. Nestes casos a indicação é de que mantenham os cadastros nas unidades de saúde atualizados, especialmente os telefones para contato.