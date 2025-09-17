Foto: Divulgação/Ascom PMRC

Governo Federal autorizou projeto executivo para construção do aeroporto regional

Representantes do Ministério de Portos e Aeroportos e do LabTrans – Laboratório de Transporte e Logística, da Universidade Federal de Santa Catarina, estão em Rio Claro para visitas técnicas, que incluem vistoria à área reservada para a construção do aeroporto regional. “Eles permanecerão no município por três dias em visita que faz parte dos trabalhos de elaboração do projeto executivo do aeroporto”, informa o prefeito Gustavo Perissinotto.

No dia 3 de setembro, Gustavo e Helinho Zanatta, prefeito de Piracicaba, participaram, em Brasília, da assinatura da ordem de serviço para que fosse iniciada a elaboração do projeto executivo do novo aeroporto regional que será construído na divisa de Rio Claro e Piracicaba. A construção de um aeroporto regional é uma demanda antiga que nunca chegou a uma fase tão avançada.

“Rio Claro trabalhou muito pela construção deste aeroporto e, agora, com a parceria com Piracicaba, tivemos a satisfação de participar de mais esta importante etapa para que este sonho se concretize”, afirma o prefeito Gustavo.

A área escolhida como local para a construção do aeroporto está localizada ao lado da rodovia que liga Rio Claro a Piracicaba, próxima do posto de pedágio, do lado direito no sentido para Piracicaba. Técnicos do LabTrans, que gerenciaram os estudos que definiram a melhor localização para o aeroporto regional, são os responsáveis agora pelo projeto executivo, com prazo de um ano para conclusão. “Com essas visitas, o projeto executivo está sendo iniciado”, informa Osmar Silva Junior, do Escritório Municipal de Projetos, que acompanhou os trabalhos nesta terça-feira.