A Polícia Militar apreendeu uma espingarda calibre 12 e prendeu um homem por posse ilegal na noite de segunda-feira (24), no bairro Campo do Coxo, zona rural, após denúncia de disparos de arma de fogo. No local, os policiais encontraram o suspeito, que inicialmente negou ter efetuado tiros, mas admitiu manter armamento e munições guardados.

A equipe apreendeu uma carabina calibre 12, seis munições intactas do mesmo calibre, treze munições calibre 36 intactas e catorze deflagradas. O homem afirmou que mantinha a arma para proteger sua propriedade. Segundo a polícia, o armamento possui numeração, mas a consulta não pôde ser realizada no momento da ocorrência.

Diante dos fatos, o delegado de plantão registrou o flagrante e estipulou fiança, posteriormente paga pelo suspeito, que foi liberado após o procedimento. A Polícia Civil deu sequência à formalização dos documentos e comunicações de praxe. O inquérito permanece em andamento, e a arma será periciada para confirmação da origem e da regularidade.