Casos de intoxicação por metanol em bebidas adulteradas. Foto: Foto: João Valério/Governo de São Paulo

A Vigilância Epidemiológica de Rio Claro informou na manhã deste sábado (4) que o caso suspeito e que estava em investigação de intoxicação por metanol em Rio Claro foi descartado. O nome do município apareceu nesta sexta-feira (3) em uma lista divulgada pela Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo.

Outros detalhes do paciente que procurou atendimento médico no município não foram divulgados pela assessoria de imprensa da Prefeitura já que a suspeita não se confirmou.

No Estado

A força tarefa do gabinete de crise, composta pelas secretarias da Saúde, Segurança Pública, Fazenda e Justiça, estará em alerta durante o fim de semana para os casos de intoxicação. Até agora, 10 estabelecimentos foram interditados após fiscalização e 30 pessoas foram presas ao longo deste ano. Somente nesta semana foram apreendidas 4.500 garrafas.

Recomendações aos consumidores

A intoxicação por metanol é grave, pode levar à cegueira permanente e até a morte. O metanol pode estar presente em bebidas alcoólicas clandestinas e adulteradas, além de produtos como combustível, solventes e líquidos de limpeza.

As unidades de saúde do estado estão preparadas para lidar com a situação. A Secretaria de Saúde recomenda evitar o consumo de bebida destilada que não saiba a procedência, e que o paciente com quadro incomum após ingestão de bebida alcoólica deve procurar atendimento médico imediato, realizar exames laboratoriais e avaliação oftalmológica. Os sintomas de alerta são dores abdominais intensas, tontura e confusão mental. O socorro em até 6h após o início dos sintomas é fundamental para evitar o agravamento.

O Estado de São Paulo possui um laboratório em Ribeirão Preto, que realiza análise das coletas de sangue e urina, cujos resultados são emitidos em até 1 hora.