Com a pandemia do novo coronavírus se espalhando pelo Brasil, a recomendação dos especialistas é para que se evitem aglomerações e que, quem puder, deve ficar em casa, principalmente os idosos que estão no grupo de risco. Mesmo assim, algumas atividades são imprescindíveis à população, como por exemplo ir ao supermercado, garantir os alimentos para o consumo diário.

No final da tarde de quinta-feira (19), um comunicado emitido pelo Sindicato do Comércio Varejista e Lojista de Rio Claro (Sincomércio) determinou o funcionamento dos estabelecimento até as 18h, mas ontem (20) um novo anúncio trouxe alterações: “Eu recomendei que supermercados e similares não reduzissem o horário, pois isso poderia levar a uma maior aglomeração de pessoas que teriam menos tempo para realizar as compras e, com isso, o risco de contaminação por conta do novo coronavírus poderia aumentar e tudo que não queremos é isso. Diante da situação, os supermercados e similares permanecem das 8h às 22h”, disse o prefeito Juninho da Padaria, que reiterou ser necessário ter um horário separado para atender os idosos que estão no grupo de risco da doença.

A decisão agradou ao gestor de um supermercado na Avenida Brasil: “Ainda bem que mudou. Reduzir horário neste segmento não é viável. Isso só colocaria em risco os consumidores e também os nossos colaboradores. Aqui estamos tomando todos os cuidados no atendimento e atentos a cada nova determinação”, afirmou Allen Minelli Basso. A partir de segunda (23): comércio de rua aberto das 10h às 16h. Materiais de Construção das 8h às 14h. Supermercados e similares 8h às 22h.

Ele também revelou estar em constante contato com outros proprietários de supermercados e que todos estão unidos neste momento: “Aqui em Rio Claro houve sim um aumento no movimento nos últimos dias, mas o que notamos é que se deve a muitas pessoas estarem fazendo as refeições em casa, muitos estão no ‘home office’, foram liberados do trabalho e deixaram de comer na rua. O que queremos deixar claro é que não existe o desabastecimento, não há necessidade de desespero e compras exorbitantes por parte da população. É hora de consciência. Caso o cenário mude, a população será comunicada com antecedência. O que pedimos e reforçamos é a questão do idosos. Muitos estão vindo normalmente realizar as compras. O ideal é delegar a função a outro familiar ou amigo que não esteja no grupo de risco”, alertou o gestor do supermercado.