Após problema com Elektro, Prefeitura ressalta que o movimento de feiras em praças e espaços públicos tem apresentado resultados muito positivos

Elektro retira cabeamentos irregulares das feiras do Jardim Portugal e Boa Morte; Prefeitura promete regularização

As feiras livres do Jardim Portugal e da Boa Morte, em Rio Claro, foram afetadas após a Elektro descobrir gatos de energia Prefeitura Rio Claro. Os eventos tiveram falta de eletricidade para alimentar barracas, food trucks e iluminação. A reportagem apurou que cabeamentos irregulares, instalados pelo Governo Gustavo, foram retirados após denúncias de operação sem autorização da Elektro.

A feira do Jardim Portugal, realizada às quintas-feiras, teve sua edição cancelada. Já a feira da Boa Morte, que acontece às sextas, foi transferida para o Espaço Livre da Vila Martins, local onde também ocorre a Feira Corujão. A própria concessionária confirmou à reportagem a existência dos “gatos” de energia.

Em nota, a Neoenergia Elektro informou que, priorizando a segurança da população e cumprindo critérios regulatórios, realizou a retirada de cabeamentos irregulares que distribuíam energia para a praça do Jardim Portugal e para a Praça da Boa Morte. A concessionária explicou que, por serem instalações feitas por pessoas não qualificadas e sem autorização, a fiação pode ficar exposta e representar riscos para toda a comunidade. A Elektro reforça que a única forma segura e legal de obter eletricidade é por meio de contrato regular com a distribuidora.

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Versão da prefeitura

Em contrapartida, a Prefeitura de Rio Claro apresentou outra versão para os fatos. A administração municipal declarou que a Feira do Jardim Portugal foi cancelada devido a obras de melhorias no local. Esta medida, segundo a prefeitura, visou garantir a segurança de feirantes e visitantes, mantendo as condições adequadas para o evento.

O Governo Gustavo ressaltou que está trabalhando na regularização das instalações e na implementação de melhorias. Quanto à Feira da Boa Morte, a prefeitura informou que sua transferência para o Espaço Livre da Vila Martins ocorreu por conta da previsão de chuva.

A Prefeitura ainda destacou que o movimento das feiras em praças e espaços públicos tem gerado resultados positivos. Esses eventos fortalecem a integração familiar, incentivam a convivência comunitária e promovem o empreendedorismo local, criando oportunidades para comerciantes e artesãos da cidade.