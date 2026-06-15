Imagem ilustrativa

Previsão do tempo aponta temperaturas amenas e influência de ventos oceânicos em Rio Claro e região

De acordo com informações do IPMet, a semana começa com tempo instável no estado de São Paulo. A previsão indica nebulosidade variável e a ocorrência de chuvas isoladas no decorrer do período em diversas áreas do território paulista.

A região leste de São Paulo, onde está situada Rio Claro, continuará com o céu nublado e a presença de chuvas isoladas. Esse cenário climático é favorecido pelos ventos úmidos que sopram diretamente do oceano Atlântico em direção ao continente.

📲 Quer receber as notícias mais importantes de Rio Claro direto no celular? Entre no canal do JC no WhatsApp e acompanhe atualizações ao longo do dia com informação confiável. 👉 Acesse e participe gratuitamente: https://whatsapp.com/channel/0029VbBrqcjDZ4LVqU0BOd3Z

Temperaturas amenas seguem registradas

As temperaturas continuarão amenas ao longo dos próximos dias. Dados fornecidos pela Estação Meteorológica (CEAPLA/IGCE/UNESP e Prefeitura Municipal de Rio Claro) confirmam que a temperatura mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 15,9°C.

Para o restante desta segunda-feira, a máxima prevista para Rio Claro é de 24°C. O tempo instável no estado de São Paulo segue sendo monitorado pelos órgãos competentes para garantir a precisão das atualizações meteorológicas.