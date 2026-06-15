I Congresso de Educação, Difusão e Inovação do CBG acontece no dia 16 deste mês

Evento no IGCE Rio Claro no dia 16 de junho marca atuação da Unesp como polo central de difusão do CBG, em parceria com FabLabs

O Anfiteatro da Administração do Instituto de Geociências e Ciências Exatas – IGCE Rio Claro sediará no dia 16 de junho, às 15h30, o I Congresso de Educação, Difusão e Inovação do Centro Brasileiro de Geometria (CBG). O CBG é um projeto criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e tem como sede a Unicamp em Campinas. A Unesp Rio Claro será um polo de difusão, sob a coordenação da professora Rúbia Barcelos Amaral.

Serão um total de nove núcleos de difusão no Estado de São Paulo, com Rio Claro atuando como o núcleo central. Este núcleo envolverá um museu interativo, projetado para receber visitas e estudantes, com previsão de inauguração em 2027.

Em paralelo, a Unesp Rio Claro financiou os FabLabs, laboratórios equipados com impressoras 3D, coordenados pelo professor Lucas Fugikawa Santos. Essa iniciativa estabeleceu parceria com o núcleo CBG de Rio Claro. Diante disso, serão realizados os ‘Open Days’, onde a comunidade terá a oportunidade de ir até o laboratório e aprender a usar as impressoras 3D. A primeira oportunidade ocorrerá no dia 19 de junho, logo após o I Congresso no dia 16.

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Inscrições e aprendizado com impressoras 3D

Para participar do I Congresso, basta se inscrever gratuitamente no link https://encurtador.com.br/RFFZ. Para vagas de aprendizado no FabLab, um link será disponibilizado em breve no Instagram @fablab.rioclaro.