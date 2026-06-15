Evento no IGCE Rio Claro no dia 16 de junho marca atuação da Unesp como polo central de difusão do CBG, em parceria com FabLabs
O Anfiteatro da Administração do Instituto de Geociências e Ciências Exatas – IGCE Rio Claro sediará no dia 16 de junho, às 15h30, o I Congresso de Educação, Difusão e Inovação do Centro Brasileiro de Geometria (CBG). O CBG é um projeto criado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (Fapesp) e tem como sede a Unicamp em Campinas. A Unesp Rio Claro será um polo de difusão, sob a coordenação da professora Rúbia Barcelos Amaral.
Serão um total de nove núcleos de difusão no Estado de São Paulo, com Rio Claro atuando como o núcleo central. Este núcleo envolverá um museu interativo, projetado para receber visitas e estudantes, com previsão de inauguração em 2027.
Em paralelo, a Unesp Rio Claro financiou os FabLabs, laboratórios equipados com impressoras 3D, coordenados pelo professor Lucas Fugikawa Santos. Essa iniciativa estabeleceu parceria com o núcleo CBG de Rio Claro. Diante disso, serão realizados os ‘Open Days’, onde a comunidade terá a oportunidade de ir até o laboratório e aprender a usar as impressoras 3D. A primeira oportunidade ocorrerá no dia 19 de junho, logo após o I Congresso no dia 16.
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Inscrições e aprendizado com impressoras 3D
Para participar do I Congresso, basta se inscrever gratuitamente no link https://encurtador.com.br/RFFZ. Para vagas de aprendizado no FabLab, um link será disponibilizado em breve no Instagram @fablab.rioclaro.