Foto: Fabrizzio Montezzo

Fenômeno astronômico ocorre neste sábado (03) e poderá ser visto a olho nu durante toda a madrugada em Rio Claro e região

A primeira superlua de 2026 acontece neste sábado, dia 3 de janeiro. O fenômeno poderá ser acompanhado desde o momento em que a Lua surge no horizonte até o seu ocaso, que ocorrerá na madrugada de domingo, dia 4.

Observar a superlua de 2026 nascendo e desaparecendo no horizonte é uma oportunidade para entusiastas da astronomia observacional. O evento permite a visualização de detalhes lunares a olho nu, devido à aproximação máxima do satélite natural com a Terra.

Entenda o fenômeno com o astrônomo Fabrizzio Montezzo

Entenda o fenômeno da superlua

A superlua de 2026 é calculada com base nos dados de perigeu (ponto de maior proximidade com a Terra) e apogeu (ponto de maior distância). Quando a fase cheia coincide com o perigeu, o astro parece maior e mais brilhante no céu noturno.

A metodologia científica para a previsão deste evento utiliza dados precisos de plataformas especializadas. Entre as referências estão os sites EclipseWise.com e Astropixels.com, mantidos pelo renomado astrônomo Fred Espenak.

Monitoramento e registros da primeira superlua

Durante toda a noite, registros fotográficos devem capturar os detalhes desta primeira joia lunar do ano. A visibilidade plena do fenômeno depende das condições climáticas na região de Rio Claro.

Caso o tempo colabore, será possível notar a diferença de magnitude do brilho lunar. A ciência explica que o termo “superlua” refere-se a essa combinação geométrica entre a órbita lunar e as fases da Lua.

Com informações do astrônomo Fabrizzio Montezzo.