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Condições do tempo em Rio Claro trazem dias com clima ameno e sem chuvas

O fim de semana em Rio Claro será de temperaturas amenas e sem previsão de chuvas. O sábado (30) começou com temperatura mínima de 12 graus na cidade. O dia será de clima ameno, com a máxima não passando de 25 graus, mas com sensação térmica ainda mais baixa, de cerca de 18 graus.

Para o domingo (31), a previsão do Climatempo indica que as temperaturas devem variar entre 13 e 25 graus no município.

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Previsão do Climatempo aponta dias de sol e períodos nublados

Não há previsão de chuvas para Rio Claro nesse fim de semana e os dias serão de sol, com alguns períodos nublados.

Moradores devem se preparar para uma sensação térmica mais baixa, principalmente nos extremos do dia, características típicas da atual estação.