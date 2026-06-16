Programa no mês de julho explora jogos e brincadeiras globais, promovendo convivência e respeito às diferenças na unidade de Rio Claro

O programa Super Férias no Sesi Rio Claro oferece atividades entre os dias 06 e 24 de julho, de segunda a sexta-feira, das 13h30 às 17h30. A iniciativa visa transformar o recesso escolar em uma experiência de diversão, aprendizado e convivência para a garotada.

Com o tema “Jogos e Brincadeiras do Mundo”, a programação convida crianças de 4 a 12 anos para uma jornada cultural. O objetivo é explorar brincadeiras, costumes e valores de diversas partes do mundo que atravessam gerações, mostrando como o ato de brincar ultrapassa fronteiras e aproxima culturas.

Ao longo das atividades, os participantes terão contato com tradições lúdicas inspiradas em diferentes regiões do planeta. A proposta busca estimular a curiosidade, o respeito às diferenças e a cooperação, conectando pessoas de diversas origens e idades através do brincar.

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Inscrições e informações

As inscrições para o Super Férias estão abertas e as vagas são limitadas. Mais informações podem ser obtidas diretamente na secretaria do Sesi Rio Claro, localizada na avenida M 29, 441, bairro Jardim Floridiana.