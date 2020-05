(FOLHAPRESS)

O governador João Doria (PSDB) afirmou nesta quarta-feira (6) que o estado de São Paulo chegou a 3.000 mortos, decretou luto e atacou o presidente Jair Bolsonaro por dar mau exemplo à população.

As declarações foram dadas no Palácio dos Bandeirantes, no Morumbi, zona oeste de SP.

O estado atingiu 3.045 mortos nesta quarta, com 194 novas mortes, um crescimento de 7%. Além disso, São Paulo chegou a 37.853 casos confirmados, um aumento de 10%.

“Lamentavelmente, ultrapassamos 3.000 mortos com coronavírus. O maior volume da história de São Paulo em todos os tempos de mortos, numa circunstâncias onde em menos de 60 dias 3.000 mil vidas foram perdidas. Em respeito a suas famílias e aos amigos que perderam suas vidas, amanhã o Diário Oficial virá com decreto de luto oficial perdurando enquanto a crise do coronavírus e a pandemia perdurar”, disse.

O isolamento social foi de 47%, abaixo do esperado pelo governo. Questionado se o anúncio precoce da flexibilização da quarentena não influenciou neses números, Doria culpou Bolsonaro.

“O que tem estimulado lamentavelmente a conduta das pessoas é o comportamento errático do presidente do Brasil, que dando maus exemplos todos os finais de semana sai para fazer passeios na Esplanada dos Ministérios ou em cidades-satélite de Brasília, negando a ciência, a orientação do isolamento e dando um péssimo exemplo aos brasileiros”, disse.

Perguntado se a PM fiscalizará o uso obrigatório de máscaras, Doria afirmou que a função será feita pelos prefeitos. “Apenas em caso extremo, se necessário, com apoio da PM, mas não será tarefa da PM nem na capital e nem em nenhuma outra região do estado”, disse.