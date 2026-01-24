Dando continuidade às obras de implantação da terceira faixa na SP 310 – Rodovia Washington Luís, a Eixo SP Concessionária de Rodovias realizará, a partir desta segunda-feira (26), implantação de sinalização especial temporária no trecho entre o km 156 e o km 159, na pista sentido Interior, em Cordeirópolis. A intervenção será necessária para a realização das obras de ampliação do viaduto existente no trecho e visa também garantir a segurança dos usuários e das equipes que atuam no local.

Durante o período aproximado de oito meses, os motoristas precisam ficar atentos à sinalização para redução de velocidade, estreitamento de faixas, desvios de tráfego e dispositivos de canalização, como cones, barreiras e placas de advertência. A sinalização será instalada de forma antecipada e progressiva para orientar a condução segura ao longo do trecho em obras. A Eixo SP reforça a orientação aos usuários para que respeitem as orientações dos operadores de tráfego, mantendo atenção redobrada, especialmente em períodos noturnos ou de baixa visibilidade.