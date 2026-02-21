Um homem foi preso em flagrante na noite de sexta-feira (20), após um acidente seguido de incêndio em um veículo na Rodovia Washington Luís, a SP-310, em Rio Claro.
A Polícia Militar foi acionada por volta das 21h15 para atender a ocorrência no quilômetro 183+800 metros, na pista sul, região zona rural. No local, os agentes constataram a colisão e o carro em chamas.
Segundo a corporação, o motorista apresentava sinais de embriaguez. O veículo foi apreendido e a perícia técnica realizou os trabalhos no local. As partes foram encaminhadas à unidade policial.