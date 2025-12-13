A Arteris Intervias dará início, nesta segunda-feira (15), à operação de desvio de tráfego para as novas pistas duplicadas da Rodovia Wilson Finardi (SP-191), entre os quilômetros 52+700 e 59+000. O trecho contempla sete quilômetros de nova pavimentação, sinalização atualizada, dispositivos de segurança e drenagem, além de um dispositivo de retorno para os motoristas que circulam entre Rio Claro e Araras.

A primeira etapa da operação terá início por volta das 7h30, com a liberação do fluxo na pista leste (sentido Araras), entre o km 54 e o km 52+700. Posteriormente, será liberada a pista oeste (sentido Rio Claro), no trecho que vai da Praça de Pedágio de Rio Claro até o início das novas pistas, próximo ao entroncamento com a Rodovia Anhanguera.

Em ambos os sentidos, haverá interdições parciais e momentâneas para execução dos serviços de remoção da sinalização central e serviços finais nos acessos de transição entre as pistas antigas e a nova rodovia.

As obras seguem em ritmo acelerado e já somam 12 quilômetros de pistas pavimentadas, correspondendo a 70% de conclusão. No total, o projeto prevê a duplicação de 17,5 quilômetros, entre o km 52,7 e o km 70,2, conectando os municípios de Araras e Rio Claro.

“Estamos investindo R$ 170 milhões para transformar a SP-191 em muito mais do que uma rodovia duplicada. Ela passa a ser um corredor logístico moderno, que conecta a Anhanguera e a Washington Luís, trazendo mais segurança para quem trafega e impulsionando o desenvolvimento de toda a região. É uma obra que vai beneficiar diretamente milhares de pessoas e empresas que dependem dessa ligação no dia a dia.”, enfatiza o diretor-superintendente da Arteris Intervias, Walace Merlin.

Orientações

aos motoristas

Mesmo com o desvio para as novas pistas, a concessionária ainda atua em 16 frentes de trabalhos ativas no trecho, mais de 150 veículos pesados circulam na região e 350 colaboradores diretos e indiretos trabalham para concluir a obra no primeiro semestre de 2026.

Por isso, os motoristas devem reforçar a atenção à sinalização indicativa instalada na rodovia, e reduzir a velocidade nos trechos em obras, mantendo sempre uma distância de segurança do veículo à frente para evitar colisões. Programar a viagem com antecedência também é uma maneira eficaz para evitar transtornos, já que o tráfego poderá ficar mais lento em alguns pontos.