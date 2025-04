Imagem ilustrativa

Fenômeno raro poderá ser visto em Rio Claro na madrugada desta sexta-feira

Na madrugada do dia 25 de abril de 2025, o céu nos presenteia com um espetáculo astronômico delicado e encantador: uma bela aproximação angular entre a Lua, Vênus e Saturno, visível a olho nu logo no início da manhã, na direção do horizonte leste, que parecerão estarem “sorrindo” para nós.

Por volta das 4h30 às 5h30 da manhã, antes do nascer do Sol, será possível observar uma Lua em fase fino minguante, com sua luz prateada e a luz cinérea contrastando suavemente com o brilho intenso de Vênus (magnitude 4,7), o astro mais brilhante do céu depois da Lua, e a presença serena de Saturno (magnitude 1,1), com sua luz amarelada, mais discreta, mas facilmente visível.

Este tipo de fenômeno é chamado de aproximação aparente, e ocorre quando dois ou mais corpos celestes parecem estar próximos no céu, embora na realidade estejam separados por milhões de quilômetros no espaço. A aproximação entre a Lua, Vênus e Saturno é especialmente fotogênica por reunir três objetos com características muito distintas: a Lua, com suas fases e crateras visíveis mesmo com binóculos; Vênus, que passa por fases semelhantes às da Lua e brilha fortemente por sua atmosfera altamente refletiva; e Saturno, com seus icônicos anéis (visíveis apenas com telescópios).

Este evento é uma ótima oportunidade para observadores iniciantes e entusiastas registrarem o céu com câmeras, binóculos ou simplesmente apreciarem a beleza da aproximação a olho nu. Recomendamos buscar um local com horizonte leste livre de obstáculos, como prédios ou árvores, e céu limpo.

A aproximação não representa nenhuma influência física entre os corpos, mas simboliza a harmonia dos movimentos celestes (Leis de Kepler). Um lembrete de que, mesmo em nossa rotina acelerada, o cosmos continua dançando com precisão e elegância.

Dica para astrofotografia

Use uma lente grande-angular, ajuste a exposição para captar o brilho da Lua sem estourar a imagem, e inclua uma paisagem no primeiro plano para valorizar a composição.

Com a colaboração do astrônomo @fabrizziomontezzo.