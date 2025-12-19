Início do verão marca também o dia com mais tempo de luz solar

O Solstício de Verão acontece oficialmente às 12h02 deste dia 21 de dezembro, trazendo mais tempo de luz solar e o início da nova estação no Hemisfério Sul

Neste domingo, dia 21 de dezembro de 2025, o Solstício de Verão marca oficialmente o início da estação mais quente do ano. Exatamente às 12h02, o Sol atinge sua posição máxima ao sul, fenômeno que muda a rotina de luz em Rio Claro.

A palavra solstício vem do latim e significa “Sol parado”. Isso acontece porque, visto aqui da Terra, o Sol parece atingir um limite no céu e “para” por um instante antes de começar a voltar para a direção norte.

Por que hoje é o dia mais longo do ano?

Durante o Solstício de Verão, o Hemisfério Sul recebe a maior quantidade de luz solar de todo o ano. Por causa da inclinação da Terra, o Sol nasce e se põe nos pontos mais afastados ao sul do horizonte.

Como resultado, os moradores de Rio Claro terão o dia com a maior duração de claridade em 2025. A partir de agora, os dias são mais longos e as noites são mais curtas, característica marcante do verão.

As estações do ano acontecem por causa da inclinação da terra em relação ao sol. Esse movimento recebe o nome de translação (aquele em que a Terra gira em torno do Sol) e a sua principal consequência é a mudança das estações do ano

A ciência por trás das estações

O fenômeno do Solstício de Verão não acontece por acaso. Ele é causado pela inclinação do eixo do nosso planeta enquanto ele gira em volta do Sol. Essa posição faz com que a luz solar atinja a Terra de forma diferente ao longo dos meses.

Mais do que apenas uma data no calendário, esse evento dita o ritmo do clima e da natureza. É um lembrete de como o movimento do nosso planeta no espaço influencia diretamente o nosso dia a dia aqui na superfície.

Com informações do astrônomo Fabrizzio Montezzo.