Após as fortes chuvas que atingiram Rio Claro na tarde desta sexta-feira (11), foi constatado novamente um afundamento no solo na rotatória da Avenida Visconde com a Rua 14 (sentido bairro-centro) que havia sido consertado recentemente sendo necessária a interdição do local.

A Defesa Civil orienta aos motoristas que busquem rotas alternativas ou se for necessário que trafeguem pela região com cautela.



CONFIRA O COMUNICADO EMITIDO PELA DEFESA CIVIL DE RIO CLARO

Devido a forte precipitação ocorrida no final da tarde de hoje, com parcial de 42,4 mm, acarretou no afundamento do solo na Avenida Rio Claro cruzamento com a Rua 14, sentido bairro-centro, sendo necessária a interdição da via. As interdições: Rua 14 com a Avenida 3 sentido bairro-centro, sendo que os motoristas deverão seguir pela Avenida 3; Acessos a Rotatória pela Avenida Rio Claro sentido bairro-centro, e Alça de Retorno, sendo necessário seguir pela Rua 14 sentido centro-bairro. Também encontra-se interditada a Av Rio Claro cruzamento com a Avenida 14, sentido bairro-centro, sendo necessário o fechamento da Rua 7 com a Av 16 sendo necessário seguir pela Av 7, e Avenida Rio Claro com Av 16 no sentido bairro-centro. Pedimos aos motoristas que por segurança e agilidade no deslocamento busquem rotas alternativas, ou se for necessário, que trafeguem com cautela pela região das interdições. Reforçamos os cuidados devido as obras que estão sendo realizadas, lembrando que fatores como a chuva e a iluminação noturna podem reduzir o campo de visibilidade.