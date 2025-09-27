Imagem ilustrativa

O fim de semana em Rio Claro será de tempo firme, com predomínio de sol e variação de nebulosidade, segundo o portal Climatempo.

Neste sábado (27), a mínima registrada foi de 11 °C, um pouco abaixo das temperaturas dos últimos dias, enquanto a máxima prevista chega a 27 °C. O dia começou ensolarado, mas a nebulosidade deve aumentar à noite. A umidade relativa do ar deve variar entre 38% e 92%, sem expectativa de chuva.

No domingo (28), o sol aparece entre nuvens, com períodos de céu nublado. A mínima prevista é de 14 °C e a máxima pode alcançar 31 °C. A umidade do ar deve oscilar entre 29% e 83%, atingindo os valores mais baixos à tarde. Não há previsão de chuva para o dia.