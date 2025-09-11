Imagem ilustrativa

O tempo em Rio Claro nesta quinta-feira (11) segue estável, sob efeito de um sistema de alta pressão, com predomínio de sol, pouca nebulosidade e sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar, medida por volta das 10h15, estava em 48,2% e deve cair ainda mais ao longo do dia. Ontem (10), a estação mecânica, que utiliza um psicrômetro e é considerada mais precisa, registrou 20%, enquanto a estação automática apontou 17,9%. A estação está localizada próxima à Floresta Estadual, o que influencia os índices; áreas centrais, com menos vegetação, podem apresentar umidade ainda menor. A menor umidade relativa registrada pela estação ocorreu em 5 de setembro de 2011, com valor de 9%.

De acordo com a previsão do INMET, disponível em previsao.inmet.gov.br/3543907, a umidade mínima hoje pode alcançar apenas 10%, aumentando os riscos à saúde e a probabilidade de incêndios.

As temperaturas seguem em elevação: a mínima registrada hoje no campus da Unesp foi de 9,9°C, enquanto a máxima prevista é de 32°C. Os dados são fornecidos pela Estação Meteorológica Ceapla/IGCE/UNESP, em parceria com a prefeitura municipal de Rio Claro.