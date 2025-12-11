Imagen ilustrativa

De acordo com o IPMet, a quinta-feira (11) será de tempo estável em todo o estado de São Paulo, com predomínio de sol entre poucas nuvens e sem previsão de chuva, cenário que se estende a Rio Claro. As temperaturas continuam em elevação. No campus da Unesp, a mínima registrada hoje foi de 17,5 graus, enquanto as máximas previstas ficam entre 29 e 31 graus. As informações são da Estação Meteorológica do Ceapla/IGCE/Unesp, em parceria com a prefeitura de Rio Claro.