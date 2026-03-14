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O fim de semana em Rio Claro deverá ser marcado pelo predomínio de sol e temperaturas agradáveis, sem previsão de chuva.

Neste sábado (14), o dia começou com sol entre muitas nuvens, com possibilidade de períodos de maior nebulosidade ao longo das horas. Durante a noite, a tendência é de gradual redução da cobertura de nuvens. A temperatura mínima registrada pela manhã foi de 18 °C, enquanto a máxima prevista deve alcançar 28 °C. A umidade relativa do ar pode atingir 100%.

Para o domingo (15), a previsão indica predomínio de sol, com formação de nevoeiro nas primeiras horas do dia e presença de algumas nuvens no decorrer da tarde. À noite, o céu tende a permanecer limpo. A temperatura mínima prevista é de 17 °C, e a máxima pode chegar aos 29 °C. A umidade relativa do ar deve atingir até 98%.

Assim, de acordo com os dados meteorológicos disponíveis, não há indicativos de chuva ao longo do fim de semana no município. Informações do portal Climatempo.