Campanha “Sua mente precisa de pausa” foca nos impactos da rotina moderna e no excesso de telas; evento na Praça Central ocorre dia 30

A sobrecarga mental e a exaustão emocional têm apresentado um aumento significativo em Rio Claro devido à hiperconectividade e à falta de pausas. Em entrevista ao Jornal da Manhã, Nathália Almeida Rodrigues, chefe da Divisão de Saúde Mental e Reabilitação do município, destacou que o imediatismo digital prejudica o bem-estar. “O ser humano não foi feito para lidar com tantas informações ao mesmo tempo”, afirmou a especialista.

Segundo Nathália, as cobranças por produtividade e as comparações nas redes sociais geram uma pressão desigual. O tema da campanha local, “Sua mente precisa de pausa”, reforça que o descanso não deve ser visto como um “crime”, mas como algo essencial para a saúde integral.

Nathália Almeida Rodrigues, chefe da Divisão de Saúde Mental e Reabilitação de Rio Claro

Sinais de alerta e a sobrecarga mental infantil

Identificar precocemente alterações bruscas de comportamento, como irritação, agitação e dificuldades no sono ou alimentação, é o primeiro passo para o cuidado. Nathália ressalta que a saúde mental afeta diretamente o corpo físico: “O corpo afeta a mente e a mente afeta o corpo”.

Um ponto crítico discutido foi a sobrecarga mental em crianças e adolescentes expostos ao excesso de telas. A especialista orienta que os pais devem intervir na rotina e buscar diálogo, pois o comportamento dos jovens muitas vezes reflete o ambiente em que vivem. “Não há um tratamento simples para problemas complexos; a mudança deve envolver a família toda”, pontuou.

Onde buscar ajuda: Rede de Atenção Psicossocial (RAPS)

Para quem precisa de suporte, a porta de entrada é a unidade de saúde de cada bairro. Em casos mais graves, a população pode procurar diretamente os Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) de Rio Claro:

CAPS III (Adultos): Localizado ao lado da UPA do Cervezão.

Localizado ao lado da UPA do Cervezão. CAPS i (Infanto-juvenil): Próximo ao Velório Municipal, no bairro do Estádio (Rua 15).

Próximo ao Velório Municipal, no bairro do Estádio (Rua 15). CAPS AD (Álcool e Drogas): Situado na Vila do Rádio.

Evento de conscientização na Praça Central

No dia 30 de janeiro (sexta-feira), a Prefeitura realizará um evento educativo na Praça Central, próximo ao coreto, durante o período da manhã. A ação contará com estandes de diversas secretarias, panfletos informativos, aferição de pressão, testagens rápidas e apresentações de música e dança. O objetivo é mostrar que a saúde mental é integral e combater o preconceito sobre o tema.