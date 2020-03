Um dos equipamentos instalados pela Prefeitura Municipal de Rio Claro, conhecido como Leitor Automático de Placas (LAP), foi fundamental para ajudar a Polícia Civil a desvendar o assassinato da jovem empregada doméstica Ana Talita da Silva, de 19 anos, que foi morta no sábado, 7 de março, mas teve o corpo localizado apenas no domingo, 8 de março, em uma área rural entre o Jardim Novo e o Distrito de Assistência.

A vítima foi morta por um motorista de aplicativo que rotineiramente costumava prestar serviços particulares de transporte para a jovem e a patroa dela.

Ana Talita desapareceu após sair da casa da patroa para fazer compras. Ela entrou no carro do motorista e depois disso não deu mais notícias. O condutor por sua vez, desde o primeiro momento, negou o envolvimento e disse à Polícia Civil que tinha deixado Ana Talita no Centro da cidade e que depois não soube mais dela.

“Passamos a analisar imagens e, através deste sistema Detecta e dos equipamentos de Leitores Automáticos de Placas, conseguimos traçar a rota feita pelo autor e o colocamos na cena do crime. Com as provas em mãos, ele acabou confessando. A morte de Ana Talita se dá por volta das 17h e na sequência ele passa com o veículo pela Rua 1 no Jardim Novo e depois pela Estrada dos Costas, em frente ao Caic, às 17h29, local onde um dos equipamentos está instalado. É nítida a imagem do veículo dele no trajeto de volta do local do crime”, disse o delegado seccional Dr. Paulo Nabuco.

Para o secretário municipal da Segurança, Defesa Civil, Mobilidade Urbana e Sistema Viário, Marco Antonio Bellagamba, este foi um investimento essencial que beneficiou não apenas as autoridades de segurança, mas a população no geral: “Qualquer situação criminal que envolva veículos pode ter sua resolução auxiliada por meio do sistema Detecta”.

Os equipamentos estão espalhados em pontos estratégicos da cidade: “Já foram inúmeros os casos solucionados com a contribuição da nossa ‘muralha eletrônica’. Tivemos situações de roubos e furtos de veículos, depredação de patrimônio público, golpe em que o carro usado pelos criminosos foi identificado, além da elucidação deste assassinato agora, pela qual a Polícia Civil pode dar uma resposta à família da jovem e também à sociedade”, afirmou Bellagamba.

Segurança

Os Leitores Automáticos de Placas (LAP), dispositivos que identificam veículos roubados, foram colocados em 38 equipamentos de fiscalização de trânsito, semáforos e lombadas eletrônicas. Outros dez foram instalados separadamente, sobretudo na entrada da cidade. Eles estão em funcionamento desde junho do ano passado (2019).