Estudo mostra que, apesar do conhecimento sobre os indicativos da doença, muitos demoram a procurar atendimento, comprometendo o diagnóstico precoce.

Apesar de reconhecerem que sintomas de câncer colorretal, como a presença de sangue nas fezes e a mudança no funcionamento do intestino por mais de um mês, podem ser graves, muitos brasileiros estão adiando a busca por assistência médica. Esses dois sinais estão entre os principais indicativos da doença e devem ser investigados o quanto antes.

Este alerta surge de um levantamento divulgado pelo Hospital A. C. Camargo e pela Nexus, que entrevistou mais de 2 mil pessoas sobre o câncer colorretal e seus sinais.

O estudo revelou que oito em cada dez entrevistados têm consciência da gravidade desses sintomas. Aproximadamente 67% concordam que tais manifestações podem indicar a doença, e 24% concordam muito com essa afirmação. Contudo, quase metade da população ainda não procura assistência médica com a rapidez necessária.

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Atraso na busca por diagnóstico

A pesquisa apontou que 9% dos participantes já notaram a presença de sangue nas fezes. Destes, 59% buscaram atendimento médico imediatamente.

No entanto, 40% não agiram com a mesma rapidez. Dentre eles, 19% não fizeram nada e esperaram o sintoma desaparecer. Outros 10% aguardaram dias ou semanas antes de procurar um profissional de saúde.

Além disso, 7% recorreram a remédios caseiros ou modificações na alimentação. Já 3% foram à farmácia para obter medicação por conta própria, e 1% optou por pesquisar na internet antes de buscar orientação médica.

Preocupantemente, dois em cada três entrevistados (67%) nunca ouviram falar do exame “Pesquisa de Sangue Oculto nas Fezes” (PSO). Este é o principal recurso para identificar sinais da doença antes que os sintomas se tornem evidentes.

Somente 11% dos participantes já realizaram o exame. Outros 21% conhecem o procedimento, mas ainda não o fizeram.

O líder do Centro de Referência de Tumores Colorretais do A. C. Camargo Cancer Center, Samuel Aguiar, enfatizou a importância de não ignorar os sinais de câncer colorretal, especialmente diante do aumento de casos no Brasil.

Segundo o INCA, são esperados 53.810 novos casos anuais da doença no triênio 2026-2028, tornando-o o segundo tipo de tumor com maior incidência entre os brasileiros. Aguiar ressaltou que sintomas como sangramento, alteração no ritmo intestinal, dor abdominal persistente e perda de peso sem causa aparente devem ser investigados.

“Também é necessário realizar exames preventivos a partir dos 45 anos ou antes, conforme orientação médica e histórico familiar”, explicou Samuel Aguiar. Ele acrescentou que o diagnóstico precoce do câncer colorretal está diretamente ligado a taxas de cura mais elevadas, destacando o papel de exames simples como a pesquisa de sangue oculto nas fezes e a colonoscopia.